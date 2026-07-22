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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кравчук о Брылине в минском «Динамо»: «Сергей воспитан десятилетиями работы в «Нью-Джерси». Минск ждет системный хоккей»

Двукратный олимпийский чемпион Игорь Кравчук высказался о назначении Сергея Брылина главным тренером минского «Динамо».

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