В МИД Украины признали, что не могут выполнить Минские соглашения

Глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба заявил в ходе телефонного разговора с генсеком ООН Антониу Гутерришем, что Украина не намерена выполнять Минские соглашения «на условиях РФ», информация об этом размещена 15 февраля на сайте МИД Украины.