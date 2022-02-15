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В МИД Украины признали, что не могут выполнить Минские соглашения

В МИД Украины признали, что не могут выполнить Минские соглашения

Глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба заявил в ходе телефонного разговора с генсеком ООН Антониу Гутерришем, что Украина не намерена выполнять Минские соглашения «на условиях РФ», информация об этом размещена 15 февраля на сайте МИД Украины.

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