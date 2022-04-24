Талалаев о 2:3 с «Сочи»: «Ахмат» не вернулся на поле после перерыва. Есть те, кто отбывает номер»

Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев подвел итоги матча РПЛ с «Сочи» (2:3). «Начну с хорошего. Впервые забили два мяча «Сочи», забили со стандарта в этом сезоне, сыграли в очень хороший качественный футбол.

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