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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Цыплаков про КХЛ и НХЛ: «В России учат дорожить шайбой. Там никто не задумывается, Маккиннон ты или Макдэвид – они вбрасывают в зону и едут меняться»

Нападающий « Калгари » Максим Цыплаков поделился мнением о разнице в игровых стилях клубов КХЛ и НХЛ.

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