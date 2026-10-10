❗️⚡️После выхода из франко-германо-испанской программы FCAS Германия рассматривает присоединение к конкурирующей Global Combat Air Programme (GCAP), которую реализуют Великобритания, Италия и Япония.
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