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Царьград

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Новосибирский овощевод Овечкин призвал дачников спасать урожай

Новосибирский овощевод Овечкин призвал дачников спасать урожай

По словам эксперта, лето в Новосибирской области в 2024 году было коротким, как в Якутии.В Новосибирске овощевод Игорь Овечкин заявил о небывало коротком летнем сезоне 2024 года и призвал дачников срочно спасать урожай на грядках.

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