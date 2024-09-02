Новосибирский овощевод Овечкин призвал дачников спасать урожай

По словам эксперта, лето в Новосибирской области в 2024 году было коротким, как в Якутии.В Новосибирске овощевод Игорь Овечкин заявил о небывало коротком летнем сезоне 2024 года и призвал дачников срочно спасать урожай на грядках.
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