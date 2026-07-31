Карлсон вместо Бури, но все идет по плану! Картинки — это, конечно, здорово. Можно хоть летающую крепость изобразить, хоть Звезду Смерти.
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Карлсон вместо Бури, но все идет по плану! Картинки — это, конечно, здорово. Можно хоть летающую крепость изобразить, хоть Звезду Смерти.
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