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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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ФФККР уведомила тренеров, что задача фигуристов на юниорском Гран-при – попасть в тройку призеров. Иначе их могут заменить на втором этапе (РИА Новости)

Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) определилась с критериями возможных замен в составе участников юниорской серии Гран-при, сообщил источник РИА Новости.

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