Госдума в первом чтении одобрила законопроект о запрете продажи энергетиков детям

По словам Вячеслава Володина, бесконтрольное употребление этих напитков очень вредно для здоровья Депутаты Госдумы в первом чтении приняли законопроект, запрещающий с 1 сентября продавать детям энергетики и другие безалкогольные тонизирующие напитки, сообщается на сайте нижней палаты парламента.