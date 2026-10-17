Врач-эндокринолог Елена Отливанчик рассказала о самом высоком риске развития диабета второго типа: это не столько наследственность, сколько образ жизни.
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