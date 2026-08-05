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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Спенс об уходе Брэди Ткачака из «Оттавы»: «Он не разделял той веры в команду, которая есть у всех нас, возможно. В конечном счете, это сделает нас только сильнее»

Защитник «Оттавы» Джордан Спенс высказался об уходе  Брэди Ткачака из клуба.  Ранее форвард был обменян во «Флориду», где присоединился к своему брату Мэттью.

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