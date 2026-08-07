Названы первые победители программы «Земский работник культуры» в Тверской области

Определены первые победители программы «Земский работник культуры» в Тверской области. 6 августа состоялось заседание конкурсной комиссии по отбору участников программы «Земский работник культуры» — сообщает Министерство культуры Тверской области.
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