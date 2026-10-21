САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 октября. /ТАСС/. Председатель правительства России Михаил Мишустин и премьер Госсовета КНР Ли Цян в торжественной обстановке подвели итог 31-й регулярной встрече глав правительств двух стран, подписав совместное коммюнике.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым