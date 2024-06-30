Психолог Макарова: Ребёнок просится домой из лагеря — сначала разберите причину

В беседе с «Вечерняя Москва» детский нейропсихолог Кира Макарова рассказала о том, как правильно вести себя родителям в ситуации, когда ребенок начинает просить забрать его домой из летнего детского лагеря, прервав отдых немедленно.
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