Когда близкий человек переживает расставание, потерю работы или же просто чем-то взволнован, ему так нужны слова поддержки! И если вы подберете их правильно, то действительно поможете психике быстрее справиться с происходящим.
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