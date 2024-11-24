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«Не волнуйся» — это начало истерики: 5 фраз от психотерапевта, которые реально успокоят

«Не волнуйся» — это начало истерики: 5 фраз от психотерапевта, которые реально успокоят

Когда близкий человек переживает расставание, потерю работы или же просто чем-то взволнован, ему так нужны слова поддержки! И если вы подберете их правильно, то действительно поможете психике быстрее справиться с происходящим.

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Комментарии
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Lana
Фразы пустые, в них чувствуется неискренность. Точно так же как &quot;не волнуйся&quot; приведут к истерике
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