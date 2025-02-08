Генри Кавилл играет Джеймса Бонда на видеопробах 2006 года Генри Кавилл всегд...

Генри Кавилл играет Джеймса Бонда на видеопробах 2006 годаГенри Кавилл всегда останется известен для зрителей по роли Супермена или Ведьмака, но задолго до того, как он надел красный плащ и взял в руки два клинка, он был претендентом на роль другого культового персонажа… источник.
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