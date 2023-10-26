Попытку атаки пресекли около 21:00.Как ранее сообщал «Царьград», Россию безосновательно обвинили в нападении на Хмельницкую АЭС Украины, а сегодня вечером в районе Курской АЭС ПВО России сбила украинский беспилотник, сообщает тг-канал Новости Минобороны России.
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