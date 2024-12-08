Донецкого старца Зосима (Сокур) собираются канонизировать: кто такой, кем был, и за какие заслуги получил такую великую честь Ольга БезродняяНовости о возможной канонизации донецкого старца Зосимы вызвали волну интереса у россиян: его жизнь и духовное наследие привлекли внимание как верующих, так и тех, кто ищет примеры стойкости и мудрости в непростые времена.