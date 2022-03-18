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Джон Коллинз пропустит как минимум 10 дней из-за травмы

Тяжелый форвард «Атланты» Джон Коллинз перенесет нехирургическую процедуру на правой стопе, состояние игрока оценят через 10-14 дней, сообщает пресс-служба клуба.

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