Финансист Юшков ответил, что будет с ценами на бензин

МОСКВА, 28 апреля, ФедералПресс. Эксперт Финансового университета при Правительстве РФ, ведущий аналитик Фонда национальной энергобезопасности Игорь Юшков объяснил, что повлияет на цену бензина в России в ближайшем будущем.
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