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OpenSea добавила NFT-торговлю на базе Solana более чем через четыре года после начала бета-тестирования

OpenSea добавила NFT-торговлю на базе Solana более чем через четыре года после начала бета-тестирования

OpenSea добавила поддержку невзаимозаменяемых токенов (NFT) на базе Solana, позволяя пользователям покупать, продавать и обменивать цифровые коллекционные предметы на своей платформе.

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