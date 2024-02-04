Симоньян ответила недовольному действиями РФ и Китая представителю Госдепа: «Кушайте теперь»

МОСКВА, 4 февраля, ФедералПресс. Телеведущая Маргарита Симоньян ответила спецпредставителю Госдепа США Джеймсу Рубину, заявившему о недопустимости использования «скрытых инструментов» пропаганды со стороны РФ и Китая в странах Запада.
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