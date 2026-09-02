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Царьград

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Писатели раскрыли книги, объясняющие природу человека в современности

Писатели раскрыли книги, объясняющие природу человека в современности

На Московской международной книжной ярмарке писатели обсудили вечные темы. Сергей Лукьяненко выделил Библию, Сергей Шаргунов вспомнил "Превращение" Кафки, а Анастасия Шевченко рекомендовала Сапольски и Пелевина.

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