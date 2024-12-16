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Новости: Севастополь, Крым, Россия

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Российские банки начали сокращать лимиты по кредитным картам

По итогам двух последних месяцев банки начали сокращать лимиты по кредитным картам. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на данные экспертов.

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