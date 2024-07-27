Подполковник МВД заявил о задаче «осветлить» Московскую область от приезжих

Приоритетной задачей правоохранителей в Подмосковье стало «осветление» региона от мигрантов. Об этом заявил глава ГУ МВД по Подмосковью Виктор Пауков, его процитировал представитель полиции в звании подполковника.
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