Самая строгая тюрьма России: Казанского стрелка отправили в «Черный дельфин» Елена ГалицкаяВ Соль-илецкой ИК-6, более известной как «Черный дельфин», отбывают пожизненный срок уже 900 человек.
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