Глава ведомства поручил доложить о ходе расследования уголовного дела по факту халатности при восстановлении транспортной инфраструктуры в Ростовской области Следственными органами СК России по Ростовской области расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст.
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