Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Страна и люди

10 406 подписчиков

Танковая карусель и превращение в подлодку: как обучают мехводов ВС РФ

Танковая карусель и превращение в подлодку: как обучают мехводов ВС РФ

Чуть сбросив скорость 40-тонный Т-90М «Прорыв» проходит противотанковые рвы и минно-взрывные заграждения.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым