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Ковидные госпитали Приморья возвращаются к плановой работе

Ковидные госпитали Приморья возвращаются к плановой работе

В Приморье улучшается эпидемиологическая обстановка по COVID-19, количество коек в госпиталях сокращается, а специализированные лечебные учреждения полностью возвращаются к плановой работе.

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