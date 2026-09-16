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Царьград

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Олег Фомин отказался снимать продолжение "Дня выборов"

Олег Фомин отказался снимать продолжение "Дня выборов"

Режиссер Олег Фомин не планирует снимать новое продолжение комедии «День выборов» 2007 года. В фильме, с участием Михаила Ефремова и Евгения Стычкина, рассказывается о предвыборной кампании на Волге.

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