Олег Фомин отказался снимать продолжение "Дня выборов"

Режиссер Олег Фомин не планирует снимать новое продолжение комедии «День выборов» 2007 года. В фильме, с участием Михаила Ефремова и Евгения Стычкина, рассказывается о предвыборной кампании на Волге.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Вот это удар Пути...
- Обломки 443 дроно...
- В Геленджике Росг...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым