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Этот немец удочерил русскую девочку и добился основания монастыря

Этот немец удочерил русскую девочку и добился основания монастыря

У Норберта Кухинке уникальная судьба: у него не было актерского образования, но он стал звездой кино.

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абрам вербин
Не знал, что он ушёл. Очень печально. :(
Evgenija Palette
Даже не зная о нем ничего, всегда чувствовала к нему симпатию.
grainvn
Уважение и вечная память этому Человеку.
виталий панов
О замечательных людях и их делах,узнаём после их смерти!Вечная память им и их делам!
Алексей Андреевич
выдающаяся личность

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