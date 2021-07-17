Этот немец удочерил русскую девочку и добился основания монастыря

Любители историиПолитикаЭтот немец удочерил русскую девочку и добился основания монастыряУ Норберта Кухинке уникальная судьба: у него не было актерского образования, но он стал звездой кино.Вернуться к статье52НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьабрам вербинНе знал, что он ушёл. Очень печально. :(Evgenija PaletteДаже не зная о нем ничего, всегда чувствовала к нему симпатию.GgrainvnУважение и вечная память этому Человеку.виталий пановО замечательных людях и их делах,узнаём после их смерти!Вечная память им и их делам!Алексей Андреевичвыдающаяся личностьКомментировать
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