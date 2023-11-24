"Тинькофф Инвестиции" помогут россиянам развить финансовую культуру

Тинькофф запускает новую образовательную инициативу – ежегодную всероссийскую конференцию для обучения инвестициям "Толк — про финансы с толком" с участием представителей финансового рынка России, сообщили в пресс-службе компании.
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