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Татар-информ

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После обработки 20,4% протоколов «Единая Россия» набирает 57,1% голосов

После обработки 20,4% протоколов «Единая Россия» набирает 57,1% голосов

После обработки 20,4% протоколов на выборах в Государственную Думу ФС РФ IX созыва продолжает лидировать партия «Единая Россия» с 57,1% голосов.

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