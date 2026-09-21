Венгрия не стала присоединяться к инициированной Киевом «Карпатской восьмёрке», — премьер страны Мадьяр

Венгрия отклонила приглашение на инициированную Киевом встречу «Карпатской восьмёрке», заявил премьер-министр страны Петер Мадьяр.
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