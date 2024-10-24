Словакия отменила договор с Россией, который действовал 44 года

Словакия отменила договор с Россией о двойном гражданстве детей, который действовал 44 года.Словакия прекратила действие договора, предусматривающий запрет детям, чьи родители являются гражданами Словакии и России, получать оба гражданства.
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