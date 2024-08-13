Заявка на подключение: хакеры научились взламывать провайдеров

Киберпреступники научились взламывать интернет-провайдеров, предупреждают эксперты. Такой взлом позволяет злоумышленникам централизованно распространять вредоносное программное обеспечение среди клиентов пострадавших компаний.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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