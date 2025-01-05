Спикер думы Дальнегорска опроверг информацию о сравнении граждан с опарышами

Председатель думы Дальнегорска в Приморском крае Никита Харламов опроверг информацию о том, что якобы от его имени в Телеграм-канале Administration_Dalnegorsk было опубликовано видео, на котором граждан сравнили с опарышами .
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