В Татарстане Полицейский Дед Мороз побывал в Центре временного содержания несовершеннолетних правонарушителей

В рамках Всероссийской акции «Полицейский дед Мороз» сотрудники полиции поздравили с Новым годом воспитанников центра временного содержания несовершеннолетних правонарушителей МВД по Республике Татарстан.
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