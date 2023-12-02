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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Джек Хьюз набрал 30 очков в сезоне за 17 игр – быстрее всех в истории «Нью-Джерси»

Джек Хьюз набрал 30 очков в сезоне за 17 игр – быстрее всех в истории «Нью-Джерси»

Форвард «Девилс» забросил шайбу в матче регулярного чемпионата с «Сан-Хосе» (3:6).  В его активе стало 30 (9+21) баллов в 17 играх в текущем сезоне.

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