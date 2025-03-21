ЮНЕСКО: из-за таяния ледников под угрозой находятся два миллиарда человек

Изменение климата ускоряет таяние ледников. Этот процесс влияет на снабжение двух миллиардов человек водой и продовольствием, заявлено в докладе Организации Объединенных Наций (ООН) за 2025 год, опубликованного на сайте ЮНЕСКО.
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