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Лекарства, которые необходимо избегать при простуде

Вот что никогда не следует делать, если вы заболели! Первый совет, который мы можем дать вам, - никогда не заниматься самолечением, то есть не принимать каких-либо таблеток без рекомендации врача, который предварительно проконсультировал вас.

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