В Смоленской области памятниками природы стали озера Каспля и Пениснарь

Это должно «оградить» водоемы от пагубных воздействий Губернатор Смоленской области Василий Анохин подписал указы о создании памятников природы регионального значения – «Озеро Каспля» и «Озеро Пениснарь».
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