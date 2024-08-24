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Закон, порядок, государство

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В Оренбургской области возбуждено уголовное дело по факту хищения денег при получении средств материнского капитала

Сотрудниками УЭБиПК ОМВД России по Сорочинскому г.о. по полученной оперативной информации выявлен факт хищения средств материнского капитала представителем кредитного потребительского кооператива.

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