Депутат Госдумы пристыдил коллег из Тюменской облдумы, закупающих подарки сиротам за бюджет, а не за свой счет

Депутат Госдумы от Тюменской области Николай Брыкин («Единая Россия») публично призвал коллег Тюменской областной думы отказаться от закупки новогодних подарков детям-сиротам за счет регионального бюджета.
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