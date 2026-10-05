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Депутат Госдумы пристыдил коллег из Тюменской облдумы, закупающих подарки сиротам за бюджет, а не за свой счет

Депутат Госдумы пристыдил коллег из Тюменской облдумы, закупающих подарки сиротам за бюджет, а не за свой счет

Депутат Госдумы от Тюменской области Николай Брыкин («Единая Россия») публично призвал коллег Тюменской областной думы отказаться от закупки новогодних подарков детям-сиротам за счет регионального бюджета.

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