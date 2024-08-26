Виктор Анисимов Можно прятать "голову в песок", уподобясь страусу, можно не замечать очевидное, можно считать что те кто предупреждает о неизбежности "большой войны", в том числе и я, Виктор Анисимов, сошли с ума, и городят всякую хрень стремясь напугать наше инертное общество живущее мирной жизнью, и никак не желающее признать что сейчас Россия сейчас ведёт войну не с украиной, а со странами глобального Запада за своё существование.
Поведение страусов
Комментарии
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Андрей ПандовРихтер
Обязательно бахнем. Весь мир в труху. Но потом.
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14 час.
Игорь Кузнецов
После ВОСР была интервенция в рушившуюся Российскую империю, тоже хотели "разделить", не вышло. Натравливали фашисткую Германию на СССР, потом поняли, могут и сами пострадать и после битвы под Курском (что характерно сейчас) стали активно воевать на стороне будущих победителей. На что расчитывают сейчас? Снова в России придут к власти либероиды?
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13 час.
лг
леонид горчаков
идет война с НАТО уже давно
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12 час.
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