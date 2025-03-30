СК возбудил уголовное дело по факту стрельбы в Мурманске

После стрельбы в центре Мурманска возбуждено уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов, сообщает следственное управление СК России по региону в своем Telegram-канале.
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