Как приготовить невероятно вкусное лакомство «Яйцо страуса»

Долго искала этот рецепт, и наконец, нашла! Этот восхитительный десерт станет отличной альтернативой торту на праздничном столе! Готовить очень просто! В последнее время я стала готовить различные сладости самостоятельно.
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