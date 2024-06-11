Суровое наказание. Напавший, из-за шапки с символом "зет", на ребенка росгвардейца, защищающего страну, осуждён

Вся судебная система России это сплошное, как бы помягче сказать, недоразумение! Есть конечно добросовестные судьи, я на это надеюсь, но большинство полные мрази на прикорме! Надо наводить порядок в этой системе, не меньше чем в системе МВД и прочих прихлебателей!

Филатова Светлана

Постоянно в интернете читаешь, как обижают участников СВО . Просто диву даешься, как такое возможно? Почему так мягко обходятся власти с людьми, которые так нагло и жестоко ведут себя с истинными героями нашей страны? И доколе это будет продолжаться? В чем дело??? Просто невозможно уже читать о подобной несправедливости! Ну напишите уже адекватные ситуации ЗАКОНЫ. Ведь на кону стоит - наша победа ! Иногда охватывает отчаяние, столько говорим о поддержке наших настоящих защитников, а воз и ныне там!