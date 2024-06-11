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Суровое наказание. Напавший, из-за шапки с символом "зет", на ребенка росгвардейца, защищающего страну, осуждён

Суровое наказание. Напавший, из-за шапки с символом "зет", на ребенка росгвардейца, защищающего страну, осуждён

 В прошлом году, в Екатеринбурге, 57-летний Александр Неустроев напал на 11-летнего мальчишку, в шапке с символом "зет".

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Комментарии
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ALEKSANDR ROGOV
Вся судебная система России это сплошное, как бы помягче сказать, недоразумение! Есть конечно добросовестные судьи, я на это надеюсь, но большинство полные мрази на прикорме! Надо наводить порядок в этой системе, не меньше чем в системе МВД и прочих прихлебателей!
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4 час.
Филатова Светлана
Постоянно в интернете читаешь, как обижают участников СВО . Просто диву даешься, как такое возможно? Почему так мягко обходятся власти с людьми, которые так нагло и жестоко ведут себя с истинными героями нашей  страны? И доколе это будет продолжаться? В чем дело??? Просто невозможно уже читать о подобной несправедливости! Ну напишите уже адекватные ситуации ЗАКОНЫ. Ведь на кону стоит - наша победа ! Иногда охватывает отчаяние, столько говорим о поддержке наших настоящих защитников, а воз и ныне там!
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4 час.
Анатолий Васильев
Пока Путин у власти ничего не изменится !
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2 час.

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