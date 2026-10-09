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Космический корабль уничтожат в атмосфере Земли — и это часть важного эксперимента NASA

Космический корабль уничтожат в атмосфере Земли — и это часть важного эксперимента NASA

Космический грузовик Cygnus XL поможет протестировать различные варианты теплозащитных материалов NASA собирается испытать 12 экспериментальных теплозащитных капсул во время схода с орбиты грузового корабля Cygnus XL.

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