«Правильная пыль веков»: в Москве открылась выставка «Наследие. Театр. Великие», рассказывающая об истории российской сцены

Экспозиция проходит под девизом «Союз счастливых людей» и продлится до конца сентябряПознакомиться с легендарным кукольным конферансье Эдуардом Апломбовым, вглядеться в лица ребят, которые едва окончив Щукинское училище, ушли на фронт, послушать исторические шумовые машины, способные воспроизводить звук дождя или стрекот кузнечиков, и все это в самом центре Москвы.
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